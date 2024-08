Jason Derulo, İstanbul Festivalinde konser verdi

Festival Park Yenikapı'da konser veren Jason Derulo, 'Swalla', 'Wiggle', 'Whatcha Say', 'Tip Toe', 'Take You Dancing', 'Acapulco', 'Breathing', 'Cheyenne', 'In My Head', 'Riding Solo', 'Savage Love', 'Love Tonight', 'Trumpets', 'Don't Wanna Go Home', 'Otherside' ve 'From The Islands' şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.