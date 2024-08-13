Jason Derulo, İstanbul Festivalinde konser verdi
ABD'li R&B ve elektronik dans müziği şarkıcısı Jason Derulo, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu
Festival Park Yenikapı'da konser veren Jason Derulo, 'Swalla', 'Wiggle', 'Whatcha Say', 'Tip Toe', 'Take You Dancing', 'Acapulco', 'Breathing', 'Cheyenne', 'In My Head', 'Riding Solo', 'Savage Love', 'Love Tonight', 'Trumpets', 'Don't Wanna Go Home', 'Otherside' ve 'From The Islands' şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.
İstanbul konseri için çok özel bir hazırlık yaptığını dile getiren ünlü isim, dans performansıyla da dikkati çekti.