Javier Bardem: İsrail, Gazze’de 'soykırım' yapıyor

İspanyolların Oscar ödüllü oyuncusu Javier Bardem, İsrail'e yönelik tepkisini sürdürüyor. Daha önce; "Netanyahu, tüm insanlığa karşı suç işliyor" diyen ünlü oyuncu, ABD'de yayın yapan ABC kanalında, Whoopi Goldberg, Joy Behar, Alyssa Farah Griffin, Sunny Hostin, Sara Haines ve Ana Navarro-Cárdenas'ın sunuculuğunu üstlendiği 'The View' isimli programa katıldı.

Javier Bardem, programda; "Gazze’deki durum öyle bir noktaya geldi ki... Orada yaşanan acıyı, ben ve milyonlarca insan her gün o korkunç görüntülere tanıklık ederek hissediyoruz" dedi.

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"ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK DAYANILMAZ"

Ünlü oyuncu; "Çocukların öldürüldüğünü ve açlıktan öldüğünü görmek dayanılmaz. Uluslararası hukuk uzmanları, insan hakları örgütleri, hatta bazı Holokost mağdurları dahi buna ‘soykırım’ diyor. Bana sorarsanız, bu bir soykırımdır” ifadelerini kullandı.