Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Jeanine Áñez, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Bolivya'ya dönmesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Anez, Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri darbe ile iktidara gelmediğini belirterek, "Artık devir değişti. Darbeler başka durumlarda olurdu. Bugün Bolivya'da olan şey insanların sandıklarda kullandığı oya sahip çıkması" dedi.

Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir
BBC TÜRKÇE

Bolivya'nın geçici devlet başkanı Jeanine Áñez, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Bolivya'ya dönmesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Morales'in yargıç karşısına çıkması gerektiğini belirten Áñez, "Çünkü o ülkeyi en korkak şekilde terk etti. Bu ülkenin adalet sistemine hesap vermesi gerektiğini o da biliyor. Üstelik kendisine sığınma hakkı verildikten sonra siyaset yapmaya devam ederek tüm sığınma kurallarını çiğniyor" dedi.

BBC'ye konuşan Áñez, Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri darbe ile iktidara gelmediğini belirterek, "Artık devir değişti. Darbeler başka durumlarda olurdu. Bugün Bolivya'da olan şey insanların sandıklarda kullandığı oya sahip çıkması" dedi.

Áñez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilk defa olmuyor. 2016'de Morales referanduma giderek halka bir dönem daha aday olmasına izin verecek bir anayasa değişikliği yapma fikrini sordu. Halk 'hayır' dedi."

Jeanine Áñez, ordunun siyasete dahil olmasıyla iktidara geldiği için bazı Bolivyalıların kendisini meşru görüp görmeyecekleri ile ilgili bir soruya ise "Hayır, Bolivya halkı yöneticilerini seçme hakkını yeniden kazandı. Bütün bu kaosun arkasında da bu yatıyor. Morales bizi 20 Ekim'de seçime götürdü ve açık bir seçim yolsuzluğuyla karşılaştık" yanıtını verdi.

Áñez dün de Morales'in 3 ay içinde yapılması planlanan seçimde aday olmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Morales destekçileri sokaklarda

2006'da Bolivya Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, geçen ayki tartışmalı genel seçim sonrası ordunun çağrısı üzerine görevi bırakarak ülkesini terk etmişti.

Morales'in destekçileri yaşananların bir darbe olduğunu söylüyor.

- Getty Images
Morales'in en büyük destekçileri arasında yerli gruplar yer alıyor

Bir süredir Morales karşıtlarının protesto gösterileri düzenlediği Bolivya'da son dönemde iktidar değişiminin ardından Morales destekçileri protestolar düzenliyor.

Protestolarda Morales'i destekleyenlerden en az bir gösterici ölmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Veneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini reddettikten 2 dakika sonra tarihinde ilk kez sular içinde kadı
BBCVeneto Parlamentosu iklim değişikliği önergesini ...
Babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren video viral oldu
BBCBabalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren ...
Narwhal: Alnında kuyrukla doğan köpek yavrusu
BBCAlnında kuyrukla doğdu
Suudi Arabistan feminizmi 'aşırılık' olarak tanımlayan videoyu yayından kaldırdı
BBCSuudi Arabistan feminizmi 'aşırılık' olarak ...
Hayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri için yas tutuyor
BBCHayvanlar da insanlar gibi kaybettikleri aile üyeleri ...
Zimbabve'de kuraklık: 2 ayda 200'den fazla fil öldü
BBCZimbabve'de kuraklık: 2 ayda 200'den fazla fil öldü
Komplo teorilerine inanmak ile akıl sağlığı arasında bir bağlantı var mı?
BBCKomplo teorilerine inanmak ile akıl sağlığı arasında ...
Çin'de yuvaya kimyasal madde ile saldırı: 51 çocuk ve 3 öğretmen yaralandı
BBCÇin'de yuvaya kimyasal madde ile saldırı: 51 çocuk ve ...
Avustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala öldü
BBCAvustralya'da orman yangınlarında en az 350 koala ...
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
BBCEski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X