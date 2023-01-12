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Ünlü gitarist hayata gözlerini yumdu! Jeff Beck kimdir, neden öldü?

Tarihin en iyi gitaristlerinden biri olan Jeff Back hayata gözlerini yumdu. The Yardbirds grubuyla tanınan İngiliz gitaristin ölüm nedeni merak konusu oldu. İşte, Dünyaca ünlü gitarist Jeff Beck hayatı ve ölüm nedeni hakkında merak edilenler...

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  • Jeff Beck kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü gitarist Jeff Beck hastalığı nedir ve neden öldü?

    Dünyaca ünlü gitarist Jeff Beck 78 yaşında hayatını kaybetti. Jeff Beck neden öldü, hastalığı neydi? araştırmaları üzücü haberin ardından hız kazandı. İngiliz pop müziğinin sevilen isimlerinden Jeff Beck'in evinde öldüğü öğrenildi. İşte, Jeff Beck hayatı ve ölüm nedeni...
  • Jeff Beck kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü gitarist Jeff Beck hastalığı nedir ve neden öldü?

    JEFF BECK ÖLDÜ MÜ?

    The Yardbirds grubunun efsanevi gitaristi Jeff Beck, 78 yaşında hayatını kaybetti. 
  • Jeff Beck kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü gitarist Jeff Beck hastalığı nedir ve neden öldü?

    JEFF BECK ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

    Beck'in temsilcisi, ünlü rock yıldızının "aniden bakteriyel menenjite yakalandığını" ve bu nedenle hayatını kaybettiğini açıkladı. Rock müzik efsanesinin dün (11 Ocak) hayatını kaybettiği duyuruldu.
  • Jeff Beck kimdir ve kaç yaşındaydı? Ünlü gitarist Jeff Beck hastalığı nedir ve neden öldü?

    JEFF BECK KİMDİR?

    Asıl adı Geoffrey Arnold Beck olan gitarist, 24 Haziran 1944 yılında İngiltere'de doğru. İlk olarak The Yardbirds ile tanınan müzisyen, daha sonra the Jeff Beck Group ve Beck, Bogert & Appice gruplarıyla tanında. Yenilikçi tarzıyla tanınan müzisyen, müzik tarihinin en iyi gitaristleri arasında yer alıyordu.

     

    2005 yılında Sandra Cash ile evlenmiştir. 1969 yılından beri vejetaryendir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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