JEFF BECK KİMDİR?

Asıl adı Geoffrey Arnold Beck olan gitarist, 24 Haziran 1944 yılında İngiltere'de doğru. İlk olarak The Yardbirds ile tanınan müzisyen, daha sonra the Jeff Beck Group ve Beck, Bogert & Appice gruplarıyla tanında. Yenilikçi tarzıyla tanınan müzisyen, müzik tarihinin en iyi gitaristleri arasında yer alıyordu.

2005 yılında Sandra Cash ile evlenmiştir. 1969 yılından beri vejetaryendir.