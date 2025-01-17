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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kameraya yansıdı! Fidan nineyi öldüren manevra | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 98 yaşındaki Fidan Yayla, 40 yaşındaki B.K.'nin geri manevra yaptığı iş makinesinin altında kalarak can verdi. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:15
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        O anlar kameraya yansıdı! 98 yaşındaki Fidan nineyi öldüren manevra!
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        Afyonkarahisar'da kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi.

        GERİ MANEVRA YAPARKEN EZDİ

        Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya (98) çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yayla, hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın, 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.

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