Jeff Bezos gelecek hafta 600 milyon dolarlık düğün yapacağı haberlerini yalanladı

ABD'li milyarder Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile gelecek hafta Aspen'de evlenecekleri haberlerini yalanladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bezos, iddialar için "Tamamen yanlış" ifadesini kullandı.

Jeff Bezos ile 2018'den bu yana birlikte olan, 2023'te nişanlanan Lauren Sanchez, 20 karatlık pembe elmas yüzüğünü parmağında taşıyor. Sanchez, daha önce detayları netleştirmediklerini, ancak farklı bir yerde düğün düşündüklerini açıklamıştı.

Jeff Bezos ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lauren Sanchez ile 28 Aralık'ta evlenecekleri ve 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapacakları iddialarının doğru olmadığını söyledi.