Jeff Bezos'tan vergi artışına destek

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta duyurduğu ve kurumlar vergisinin yüzde 21’den yüzde 28’e çıkarılmasını içeren yeni vergi planının özellikle teknoloji ve ilaç şirketlerini etkilemesi beklenirken, vergi uzmanları ise temsilciler için en zorlu görevin yasanın etkisini azaltabilecek açıkları en aza indirmek olduğunu belirtmişti.

JEFF BEZOS'TAN DESTEK

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, Amazon’un Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Biden yönetiminin vergi artırımını desteklediğini duyurdu.

“Biden’ın Amerika’daki altyapımı yatırımlarını artırmaya odaklanmasını destekliyoruz” diyen Bezos, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in geçmişteki gibi bir araya gelerek bu projenin gerçekleşmesini sağlaması için doğru zaman olduğunu söyledi.

Bu yatırımların ödenebilmesi için tüm paydaşlardan tavizler gerektiğini belirten Bezos,”Kurumlar vergisi artışını destekliyoruz” dedi.

Bezos, son olarak “ABD Kongresi ve Yönetiminin bir araya gelerek, Amerika’daki rekabetçi ortamı geliştirecek ya da devam ettirecek doğru ve dengeli çözümü bulmasını dört gözle bekliyoruz” diye ekledi.