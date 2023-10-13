Jeff Burr yaşamını yitirdi

'Puppet Master'dan 'From A Whisper to A Scream'e kadar birçok korku filmine imzasını atan yönetmen Jeff Burr'dan acı haber geldi. Burr'un 60 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

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"YAPMAK İSTEDİĞİM TEK TÜR BUNLAR DEĞİL" DEMİŞTİ

Öte yandan Jeff Burr, 2018'de verdiği bir röportajda, "Korku filmlerini, tür filmlerini seviyorum ama yapmak istediğim tek tür bunlar değil. Ben bir film aşığıyım ve her türlü filmi yapmak istiyorum ama ana akım Hollywood dünyasında film yapımcıları çoğu zaman aktörler gibi tipleştiriliyor" demişti.