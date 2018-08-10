Jeju United - Pohang Steelers maç önü

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Pohang Steelers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Jeju United 29 puanla 5. sırada, Pohang Steelers 29 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pohang Steelers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 283 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.95, Pohang Steelers sahadan galip ayrılırsa 2.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Jeju United son hafta oynanan Jeonbuk Motors maçında 0-1 yenildi.

Pohang Steelers ise Suwon Blue Wings karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Jeju United, 10 gol attı ve 12 gol yedi.

Pohang Steelers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Pohang Steelers, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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