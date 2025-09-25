Jelert ve Cuesta şaşırttı!

Galatasaray’da beklenen performansı gösteremeyen ve sezon başında farklı kulüplere kiralanan Elias Jelert ile Carlos Cuesta, yeni adreslerinde dikkat çekici performanslar ortaya koyuyor.

İngiltere Championship ekibi Southampton forması giyen Elias Jelert, geçtiğimiz günlerde oynanan İngiltere Lig Kupası mücadelesinde sahne aldı. Southampton her ne kadar güçlü rakibi Liverpool’a 2-1 mağlup olsa da, Danimarkalı sağ bek sergilediği performansla taraftarından övgü aldı.

İngiliz basınında da Jelert'in performansı için "gelecek vadeden bir oyuncu" yorumları yapıldı. Brezilya'da kiralık olarak forma giyen Carlos Cuesta ise Vasco da Gama'nın savunmasında kısa sürede güven veren bir isim haline geldi. Ligde Flamengo ile oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan derbi karşılaşmasında Kolombiyalı stoper, kritik müdahaleleriyle ön plana çıktı. Karşılaşma sonrası konuşan Vasco teknik direktörü Fernando Diniz, oyuncusunu överek, "Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takımın özellikle ikinci yarıda oyuna tutunmasında ve direnç göstermesinde çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan iki oyuncunun da kiralık gönderildikleri kulüplerde parlaması, sarı-kırmızılı yönetim için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Performanslarını sürdürmeleri halinde hem kulüplerinde kalıcı olma ihtimalleri hem de Galatasaray’a güçlü bir şekilde geri dönme ihtimalleri gündeme gelebilir. Southampton’ın Jelert transferinde 8,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Transferin gerçekleşmesi halinde oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10’u da Galatasaray’a ödenecek.