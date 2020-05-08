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Jennifer Aniston, koronavirüse el hareketi çekti

Son dönemlerde tüm insanların evine kapanmasına neden olan koronavirüs salgınına bir tepki de oyuncu Jennifer Aniston'dan geldi. Aniston, el hareketi çektiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

Jennifer Aniston, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Aniston, insan sağlığını tehdit eden salgına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Attığı her adımla konuşulan Aniston, Instagram'dan el hareketi çektiği bir fotoğrafını yayınlayarak koronavirüs salgınına tepki gösterdi.

EL HAREKEYİ ÇEKTİ

51 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Sevgili Covid19 ... Şimdi kibarca ... gidebilirsin. Teşekkürler, güle güle" notunu düştü. Jennifer Aniston'un bu fotoğrafı takipçilerinden 6 milyona yakın beğeni aldı.

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