Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı tarzı

'Unstoppable' filminin yapımcılığını, Jennifer Lopez'in boşanma aşamasında olduğu eşi Ben Affleck ve Matt Damon üstlendi. Toronto Film Festivali'ndeki prömiyerde Lopez'i, Ben Affleck yerine Matt Damon destekledi. Bu etkinlik, Jennifer Lopez'in 20 Ağustos'ta Ben Affleck'ten boşanmasının ardından kamuoyuna ilk kez çıkışı oldu.