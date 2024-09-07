Jennifer Lopez'den dikkat çeken kırmızı halı tarzı
Jennifer Lopez, başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Unstoppable' ile 2024 Toronto Uluslararası Film Festivali'nin kırmızı halısında boy gösterdi. Lopez, boşanma kararı sonrası ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 2024 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde büyük bir heyecan yarattı. Festivalde, başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Unstoppable'ın galasına katılan Jennifer Lopez, kırmızı halıda göz alıcı bir şıklıkla dikkat çekti.
'Unstoppable' filminin yapımcılığını, Jennifer Lopez'in boşanma aşamasında olduğu eşi Ben Affleck ve Matt Damon üstlendi. Toronto Film Festivali'ndeki prömiyerde Lopez'i, Ben Affleck yerine Matt Damon destekledi. Bu etkinlik, Jennifer Lopez'in 20 Ağustos'ta Ben Affleck'ten boşanmasının ardından kamuoyuna ilk kez çıkışı oldu.
Yıldız isim, kırmızı halıda yürüdüğü anlarda, yanları açık ve büyük siyah kadife fiyonklarla süslenmiş zarif bir elbise tercih etti. Elbisesinin detaylarıyla dikkat çeken Jennifer Lopez, şıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram