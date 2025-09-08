Habertürk
        Jennifer Lopez eski eşi Ben Affleck'in oğluna üvey annelik yapmaya devam ediyor: Birlikte alışverişe çıktılar

        Jennifer Lopez eski eşi Ben Affleck'in oğluna üvey annelik yapmaya devam ediyor

        Jennifer Lopez, ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğluyla yakın ilişkisini sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Samuel Affleck ile alışverişte görüntülendi

        Giriş: 08.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:54
        Eski eşinin oğluyla hâlâ anne-oğullar
        Jennifer Lopez, geçen yıl ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğlu Samuel'e hâlâ iyi bir üvey annelik yapıyor.

        Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Samuel Affleck ile Jennifer Lopez, Beverly Hills'te öğle yemeği ve alışverişte görüntülendi.

        56 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu Ben Affleck ile evliyken de onun çocuklarıyla iyi bir ilişki yürütüyordu. Lopez, ayrılık sonrasında Affleck ile görüşmese bile, yakın bir ilişki kurduğu Samuel ile görüşmeye devam ediyor.

        Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülendiklerinde, Jennifer Lopez, elindeki kırmızı bir ayakkabıyı Samuel Affleck'e gösteriyordu.

        Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıktı.

        Lopez, en son Ağustos 2024'te Samuel ile alışverişte görülmüştü.

        Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, Mart 2024'te birlikte Lakers taraftarı olarak NBA maçında birlikteydiler.

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

        Jennifer Lopez - Marc Anthony
        Jennifer Lopez - Marc Anthony

        Jennifer Lopez'in şarkıcı Marc Anthony ile evliliğinden 17 yaşında Emme ve Max adında ikizleri var. Ben Affleck'in de 2015'te ayrıldığı eski eşi Jennifer Garner ile evliliğinden 13 yaşındaki Samuel'in yanı sıra 19 yaşında Violet ve 16 yaşında Seraphina adlarında iki kızı bulunuyor.

        Ben Affleck ve Jennifer Garner, oğulları Samuel ile
        Ben Affleck ve Jennifer Garner, oğulları Samuel ile
