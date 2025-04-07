Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez sinemada hız kesmiyor - magazin haberleri

        Jennifer Lopez sinemada hız kesmiyor

        Peş peşe filmler çeken Jennifer Lopez, hız kesmeden yeni filmin setine çıktı. Lopez, romantik komedi türündeki 'Office Romance' filminin setinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hız kesmiyor
        ABONE OL

        Son dönemde oyunculuk kariyerini şarkıcılığının önüne çıkaran Jennifer Lopez, dijital platform için yeni filminin çekimlerine başladı.

        2023 yapımı 'The Mother', 2024 yapımı 'Unstoppable' ve 'This is Me… Now: A Love Story', 2025 yapımı 'Kiss of the Spider Woman' filmlerini peş peşe çeken Lopez, romantik komedi türünde yeni filmi için kamera karşısına geçti.

        Sanatçı, New Jersey'de 'Office Romance' adlı filmin setinde görüntülendi. Lopez, çekim bitiminde hızla arabasına doğru yürürken objektife yansıdı.

        REKLAM

        Brett Goldstein ve Zuhdi Boueri gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı filmin yazın yayınlanması bekleniyor.

        Brett Goldstein ve Joe Kelly tarafından ortak yazılan romantik komedi türündeki 'Office Romance'ın yönetmen koltuğunda Ol Parker oturuyor.

        Lopez, geçen ayın başında filmin masa başında yapılan okuma provalarından kareler paylaşarak, "Eğlenceli bir film" olacak notunu yazmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jennifer Lopez
        #sinema
        #Office Romance
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"