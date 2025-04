Jennifer Lopez sinemada hız kesmiyor

Son dönemde oyunculuk kariyerini şarkıcılığının önüne çıkaran Jennifer Lopez, dijital platform için yeni filminin çekimlerine başladı.

2023 yapımı 'The Mother', 2024 yapımı 'Unstoppable' ve 'This is Me… Now: A Love Story', 2025 yapımı 'Kiss of the Spider Woman' filmlerini peş peşe çeken Lopez, romantik komedi türünde yeni filmi için kamera karşısına geçti.

Sanatçı, New Jersey'de 'Office Romance' adlı filmin setinde görüntülendi. Lopez, çekim bitiminde hızla arabasına doğru yürürken objektife yansıdı.

Brett Goldstein ve Zuhdi Boueri gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı filmin yazın yayınlanması bekleniyor.

Brett Goldstein ve Joe Kelly tarafından ortak yazılan romantik komedi türündeki 'Office Romance'ın yönetmen koltuğunda Ol Parker oturuyor.

Lopez, geçen ayın başında filmin masa başında yapılan okuma provalarından kareler paylaşarak, "Eğlenceli bir film" olacak notunu yazmıştı.