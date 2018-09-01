Jerv - Floro SK maçı istatistikleri

Jerv ve Floro SK, 02 Eylül 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Jerv 26 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Floro SK 18 puanda ve 15. sırada. Jerv, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Floro SK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 708 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jerv kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jerv son hafta oynanan Floro SK maçında 0-2 yenildi.

Floro SK ise Jerv maçında 0-2 kazandı.

Jerv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jerv, kendi sahasında 13 gol attı, 12 gol yedi.

Floro SK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Floro SK, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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