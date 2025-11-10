Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jessica Alba ve Danny Ramirez aşklarını resmen ilan etti

        Jessica Alba ve Danny Ramirez aşklarını resmen ilan etti

        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba, yazdan bu adının yan yana anıldığı Danny Ramirez ile aşkını resmen duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşklarını resmen ilan ettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jessica Alba ve Danny Ramirez, aşklarını resmen ilan etti. 33 yaşındaki 'Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya' oyuncusu Ramirez, Instagram'da, 2025 Baby2Baby Gala adlı bağış etkinliğinden bazı fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflar arasında 44 yaşındaki sevgilisi, ünlü oyuncu Jessica Alba ile çekilmiş neşeli kareler de yer alıyordu.

        Jessica Alba da paylaştığı gala fotoğrafları arasında sevgilisi Danny Ramirez ile olanlara da yer verdi. İkili, ilk kez sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşmış oldu.

        Cash Warren ile 16 yıllık evliliğini 2024 sonunda bitiren Jessica Alba'nın Danny Ramirez ile aşk söylentileri geçtiğimiz yaz aylarında çıktı. Çift, ağustos ayında birlikte görüntülenince, iddiaların gerçekliği kanıtlandı.

        2008 yılında Cash Warren ile dünyaevine giren ve üç çocuğu olan Jessica Alba, Şubat 2025'te eşine boşanma davası açtı. Oyuncu, "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadeleriyle ayrıldıklarını açıklamıştı.

        Jessica Alba ve eski eşi Cash Warren
        Jessica Alba ve eski eşi Cash Warren

        Jessica Alba; 'Günah Şehri', 'Anestezi', 'İçimdeki Katil' filmleri ile 'Fantastik Dörtlü' serisindeki rolleriyle tanınıyor. Sevgilisi Danny Ramirez ise 'The Gifted', 'On My Block' dizileri ile 'Top Gun: Maverick' (2022) filmindeki Teğmen Mickey 'Fanboy' Garcia rolleriyle biliniyor. Ramirez son olarak, 'The Last of Us'ta rol aldı.

        Jessica Alba ve Cash Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları var
        Jessica Alba ve Cash Warren'ın, 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven isimli kızları ve 7 yaşında Hayes adlı bir oğulları var
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jessica Alba
        #Danny Ramirez
        #aşk
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı