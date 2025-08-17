Jessie J, kanseri yendi bir iste hazırladı

Jessie J, birkaç yıl önce verdiği konserde bir anda şarkı söylemeyi kesmiş, gözyaşlarına boğulmuştu. Jessie J, duygu yoğunluğu yaşamasının nedeninin düşük yapması olduğu öğrenilmişti. Doktorlara göre bir daha hamile kalması mümkün değildi.

Ne var ki doktorların, mümkün olmadığını söylediği gerçekleşerek Jessie J, düşük yaptıktan bir yıl sonra yeniden hamile kaldı. Sky adındaki oğlunu kucağına alıp annelik sevincini yaşadı.

37 yaşındaki şarkıcının mutluluğu kansere yakalanmasıyla yerle yeksan oldu. Meme kanserine yakalanan Jessie J, mastektomi ameliyatı geçirdi ve iki memesi birden alındı.

İki yıllık tedavi süreci sonrası kanseri yenen Jessie J, yaşadıklarından sonra büyük bir aydınlanma yaşadığını belirterek hayatın, ne kadar kısa olduğunu anladığını dile getirdi.

Jessie J; "Yeniden doğdum" dediği hayatında neler yapmak istediğini açıkladı.

YENİ HAYATINDA NELER YAPMAK İSTİYOR? ♦ Bisiklet sürmeyi öğrenmek istiyorum. ♦ Başka bir dil öğrenmek istiyorum. ♦ Kitap yazmak istiyorum. ♦ Çocuklar için bir albüm yapmak istiyorum. ♦ Tüm dövmelerimi sildirmek istiyorum. ♦ Ailemle tatile çıkmak istiyorum.

Jessie J, bu konuda şunları söyledi; "Sanıyorum, bu düşüncelerim hep vardı. Kanser bizi bunlara göre hareket etmeye zorluyor. Çünkü 'hayat kısa, hemen yapmak istiyorum. Hayat ne kısaymış anladım. Mükemmel zaman asla gelmez. Çünkü yetişkin hayatı katmanlıdır, inişleri ve çıkışları vardır ve biz tüm bunları yaşamaya devam etmek zorundayız. İşte buradayım."