İSMAİL YÜKSELİYOR

Jorge Jesus’un parlattığı isimlerden İsmail Yüksek, gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe’deki performansıyla milli formayı sırtına geçiren İsmail, artık 8 ya da 10 değil tam bir 6 numara oldu.