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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor

Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Sarı-lacivertliler Portekizli hoca ile maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Gol ortalaması 2,3 olan takım, 16 maçta sadece 2 yenilgi aldı. Portekizli ile kaybetme yüzdesi ise 12,50... Ancak camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz! Öte yandan devre arasında 2 isimle yollar ayrılabilir

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  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'la kendine geldi. Sarı-lacivertliler sadece ligde değil Avrupa'da da ses getiren bir performans sergiliyor. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Fenerbahçe ile 7'si lig, 9'u Avrupa olmak üzere 16 maça çıkan Jorge Jesus sadece 2 mağlubiyet yaşadı. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Portekizli hoca ile 9 galibiyet, 5 beraberlik gören sarı lacivertlilerin kazanma yüzdesi 56,25, kaybetmeme yüzdesi 87,50 olurken, yenilgi yüzdesi 12,50'ta kaldı. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Ligde 20, Avrupa'da 17 gol atan Fenerbahçe maç başına 2,31'lik skor ortalaması yakalarken, puanda da 2,0 ortalama tutturdu.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK

    En son yenilgisini 29 Ağustos’ta Konya’dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç kaybetmedi. Ancak camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    “Henüz kazandığımız hiçbir şey yok” diyen Portekizli oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini istiyor.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    “Büyük takım olmak istiyorsanız üç günde bir maç oynamaya alışmalısınız vurgusu yapan” Jesus, bütün oyuncularını diri tutmak için rotasyona devam ederken, “Takımdaki herkesin aynı seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti de gizlemiyor.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    İSMAİL YÜKSELİYOR

    Jorge Jesus’un parlattığı isimlerden İsmail Yüksek, gelişmeye ve yükselmeye devam ediyor. Fenerbahçe’deki performansıyla milli formayı sırtına geçiren İsmail, artık 8 ya da 10 değil tam bir 6 numara oldu. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Jesus özellikle Avrupa maçlarında İsmail’e sarıldı. Genç oyuncu 9 maçın 7’sine ilk on birde çıktı. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    AEK maçında, topla buluşan, isabetli pas, ikili mücadele kazanma, top kazanma istatistiklerinde zirvede yer alan İsmail, “Hocamızın bende emeği büyük. Onunla her şeyi öğreniyorum” diye konuştu.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    YEDİ ASİSTİ VAR

    Bu sezon gol vuruşlarında etkisiz kalan Diego Rossi asistleriyle ön plana çıkmaya başladı.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    AEK Larnaka maçında kaçırdığı net pozisyonu Batshuayi’ye attırdığı golle affettiren Uruguaylı, toplamda 7 asiste ulaşmış durumda. Rossi, geçtiğimiz sezon 39 resmi karşılaşmada 6 gol 9 asist yapmıştı.
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    OCAKTA TEMİZLİK VAR

    Jorge Jesus döneminde formayı unutan, Serdar Dursun ile Miha Zajc kulüp arayışlarını hızlandırdı. 
  • Jesus'un Fenerbahçe'si kaybetmiyor - Ocakta 2 ayrılık var - Fenerbahçe'den son dakika haberleri

    Sezon başında gelen teklifleri reddeden Serdar devre arasında Almanya’ya dönmeyi planlarken, Zajc da Stuttgart ve Union Berlin’in yanı sıra İtalyan kulüpleriyle görüşüyor.

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