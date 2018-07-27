Jiangsu Shuntian - Shandong Luneng maçı rakamları

Jiangsu Shuntian ve Shandong Luneng, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:35. Jiangsu Shuntian 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Shandong Luneng 27 puanda ve 2. sırada. Jiangsu Shuntian, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shandong Luneng, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 286 kodlu maçı oynayanlar; Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Shandong Luneng galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Jiangsu Shuntian son haftadaki Shanghai East Asia müsabasında 2-3 kazandı.

Shandong Luneng, Hebei Zhongji karşılaşmaında 5-4 kazandı.

Jiangsu Shuntian, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 4 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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