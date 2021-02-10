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HaberlerGündem3. SayfaJigolo çetesi soruşturmasında 28 tutuklama
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Jigolo çetesi soruşturmasında 28 tutuklama! 49 kişi gözaltına alınmıştı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ve İstanbul-Gaziantep illerini içine alan "Jigolo olmak ister misiniz?" diye açılan internet sayfasına giren onlarca mağdurdan kişi başı giriş parası adı altında 4 milyonluk vurgun yapan 49 kişilik şebekeye eş zamanlı operasyonla çökertilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jigolo çetesi soruşturmasında 28 tutuklama
HABERTURK.COM

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ve üç ili kapsayan 'jigolo' operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONU EMNİYET MÜDÜRÜ ONAR YÖNETTİ

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, iki kişinin girdikleri “Jigolo olmak ister misiniz” sitesindeki kişilerin kendilerine iş bağlayacakları vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi olması ile operasyon düğmesine basıldı. Tam iki ay boyunca büyük bir gizlilik içerisinde Asayiş Şubesi timlerince yürütülen ve Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın yönettiği operasyonda, mağdur olan iki kişinin şikâyet ve anlatımlarından yola çıkarak çetenin liderleri ve diğer ortaklarına telefon yoluyla ulaşıldı. İstanbul ve Gaziantep illerine kadar uzanan çetenin 49 üyesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 49 kişi evlerinde ve iş yerlerinde yakalanıp, gözaltına alındı.

100 MAĞDURDAN 4 MİLYON TL ALMIŞLAR

Organize suç örgütünün içerisinde olduğu tespit edilen çete üyelerinin 100 farklı müştekiyi aynı yöntem ile dolandırdıkları ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin operasyon sürecine kadar dolandırdıkları kişilerden 4 milyon TL para aldıkları belirlendi. İstanbul 46 ve Gaziantep'te 3 şüpheli olmak üzere 49 kişi Balıkesir'e getirildi. Çetenin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyaller, cep telefonları, sim kartlar ve bilgisayarlar elde edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 28 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, Asayiş Şubesi'ndeki ifadelerinin ardından haklarında düzenlenen nitelikli dolandırıcılık yoluyla birden fazla kişiyi mağdur etmek suçlarından savcılığa sevk edildi. Çetenin 8’i savcılıkça serbest bırakılırken, 13’ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 28 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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