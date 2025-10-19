Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Bizim için iyi bir maçtı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Bizim için iyi bir maçtı

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir maçtı" dedi.

        Giriş: 19.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 19.10.2025 - 21:33
        "Bizim için iyi bir maçtı"
        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

        "DEĞERLENDİRMELERİMİ MAÇ SONUCUNA GÖRE YAPMIYORUM"

        Pereira, "Önemli bir galibiyetti. Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız ikinci maç oldu. Bu bizim için gerçekten önemliydi çünkü puanlar toplamak çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta, Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiler, iyi bir cevap verdiler. O maçtan sonra açıkçası mutlu değildim. Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum; sonucu tabii ki biz her zaman kontrol edemeyiz ama sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı. Bunu sadece kazandığımız için söylemiyorum. Daha önce de birçok kez belirttim, ben değerlendirmemi sadece maçın sonucuna göre yapmıyorum’’ diye konuştu.

        "BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇTI"

        Gelecek hafta zor bir deplasmana gideceklerini söyleyen Pereira, "Burada yardımcılarımı da tebrik etmek istiyorum çünkü devre arasında maçı çok iyi analiz edip bana doğru tavsiyeler verdiler. Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe’ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak bizim için iyi bir maçtı. Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

