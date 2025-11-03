Joao Pereira: Daha çok gol pozisyonlarına girmemiz gerekiyor

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

"DAHA ÇOK POZİSYONA GİRMEMİZ GEREKİYOR"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim beklediğimiz istediğimiz sonuç bu değildi. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir sezon geçiriyorlar çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi oyun kuran takımlardan biri. Defansif olarak iyiydik, gol yemedik. Oyuncularım ne istediysem onu yaptılar. Ama ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. daha önce yaptık. 2-3 hafta öncesine kadar ligde en çok pozisyona giren takımlardan biriydik. Ama son iki maçta pozisyonlara giremiyoruz, şansları oluşturamıyoruz. Bunu yapabiliriz iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Daha çok pozisyona girmemiz daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak da benim işim. eğer pozisyonlara girmek istiyorsak bunu benim yapmam lazım. Takıma seçenekler opsiyonlar sunmam lazım. Bu hepimizin istediği şey pozisyonlara girip gol atmamız. Bu benim sorumluluğumda eğer yapamıyorsak hatayı kendimde görebilirim. Bu benim sorumluluğumda. Bunu düzelteceğim. Çalışacağız" dedi.