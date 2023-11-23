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"BU DEHŞET, BUNLARI FİNANSE EDEN ABD'NİN RIZASI OLMADAN GERÇEKLEŞEMEZ"

John Cusack, bir başka gönderisinde ayrıca şu ifadeleri kullandı: Vietnam, Kongo, Ruanda... Dünya Filistin'in listeye katılmasına izin verecek mi? Filistin halkına yönelik bu savaş, Gazze'nin kuşatılması ve yok edilmesi bir insanlık suçudur. ABD işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor. Bunlar uluslararası hukukun gerçekleridir. Bu gerçekleri değiştirebilecek hiçbir şey yok. Her iki tarafın da daha önce yaptığı dehşetlerin hiçbiri bu gerçekleri değiştirmiyor.

Kitlesel cinayeti ahlaki açıdan meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Zulümlerin hiçbir miktarda yanlış eşdeğerliği veya canlı kalkan kullanmak veya devletin rehineleri geri almak için toplu katliam yaptığını belirtmek bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Hiçbir şey bu gerçekleri değiştirmeyecek. Bu dehşet, bunları finanse eden ABD'nin rızası olmadan gerçekleşemez.

Fotoğraflar: Reuters