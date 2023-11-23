John Cusack, Gazze konusunda ülkesini suçladı
John Cusack, başlaması beklenen 4 günlük ateşkes öncesinde İsrail'in dün akşam yaptığı bombardımana tepki gösterdi. ABD'li oyuncu, "Eğer ateşkesi kabul ettiyseniz son öldürmeleri mi hallediyorsun?" diyerek İsrail'e tepki gösterdi. Cusack, işgale destek veren ülkesi ABD'yi suçladı; "ABD, işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor"
'Thin Red Line', '2012', 'High Fidelity', 'Serendipity ve Identity' gibi birçok yapımda yer alan ABD'li oyuncu John Cusack, anlaşmaya varılan 'çatışmaları duraklatma' öncesinde İsrail'in dün akşam Gazze'ye yönelik bombardımanı eleştirdi.
John Cusack, İsrail'in bombardımanıyla ilgili bir habere; "Bu delilik. Eğer ateşkesi kabul ettiyseniz, son öldürmeleri mi hallediyorsunuz?" yorumunu yaptı.
"BU DEHŞET, BUNLARI FİNANSE EDEN ABD'NİN RIZASI OLMADAN GERÇEKLEŞEMEZ"
John Cusack, bir başka gönderisinde ayrıca şu ifadeleri kullandı: Vietnam, Kongo, Ruanda... Dünya Filistin'in listeye katılmasına izin verecek mi? Filistin halkına yönelik bu savaş, Gazze'nin kuşatılması ve yok edilmesi bir insanlık suçudur. ABD işgali destekliyor ve devam eden bu suçları finanse ediyor. Bunlar uluslararası hukukun gerçekleridir. Bu gerçekleri değiştirebilecek hiçbir şey yok. Her iki tarafın da daha önce yaptığı dehşetlerin hiçbiri bu gerçekleri değiştirmiyor.
Kitlesel cinayeti ahlaki açıdan meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Zulümlerin hiçbir miktarda yanlış eşdeğerliği veya canlı kalkan kullanmak veya devletin rehineleri geri almak için toplu katliam yaptığını belirtmek bu gerçekleri değiştirmeyecektir. Hiçbir şey bu gerçekleri değiştirmeyecek. Bu dehşet, bunları finanse eden ABD'nin rızası olmadan gerçekleşemez.
Fotoğraflar: Reuters