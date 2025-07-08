John Lennon'ın yazdığı aşk mektubu açık artırmaya çıkarılıyor

El yazısıyla yazılmış bir mektup, sanat eseri olarak satışa çıkıyor. Mektubu yazan kişi, efsanevi rock grubu Beatles'ın 1980'de saldırı sonucu hayatını kaybeden üyesi John Lennon, mektubun alıcısı ise Lennon'ın eski eşi Cynthia Powell.

Cynthia Powell bu mektubu, o dönem yakında eşi olacak John Lennon'dan almıştı. İkili, 1962 - 1968 arasında evli kalmıştı.

John Lennon, 1962'de Hamburg'dayken, Beatles'ın ilk sözleşmesini imzalamasından yaklaşık bir hafta önce ve ilk albümünü kaydetmesinden altı ay önce Powell'a bir mektup yazmıştı. Lennon, o dönemde dünya çapında şöhretin eşiğindeyken, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve eski Beatles basçısı Stuart Sutcliffe'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu.

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John Lennon'ın, kız arkadaşına yazdığı mektupta bu ölümle ilgili olarak, "Acaba tüm gazeteler, Stu hakkında neden yazdı ve bunu nasıl öğrendiler? Onlara kim söylemiş olabilir?" diye sordu.

Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan mektup, Cynthia Powell'ın o dönemde Lennon'ın hayatının en önemli kişisi olduğunu gözler önüne seriyor.