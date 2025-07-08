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        Haberler Dünyadan John Lennon'ın yazdığı aşk mektubu açık artırmaya çıkarılıyor

        John Lennon'ın yazdığı aşk mektubu açık artırmaya çıkarılıyor

        John Lennon'ın henüz sevgilisi olduğu dönemde eski eşi Cynthia Powell'a yazdığı el yazısı aşk mektubu, yarın açık artırmaya çıkarılıyor. Mektubun 30 bin ila 40 bin sterline satılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:07
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        Aşk mektubu açık artırmaya çıkarılıyor
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        El yazısıyla yazılmış bir mektup, sanat eseri olarak satışa çıkıyor. Mektubu yazan kişi, efsanevi rock grubu Beatles'ın 1980'de saldırı sonucu hayatını kaybeden üyesi John Lennon, mektubun alıcısı ise Lennon'ın eski eşi Cynthia Powell.

        Cynthia Powell bu mektubu, o dönem yakında eşi olacak John Lennon'dan almıştı. İkili, 1962 - 1968 arasında evli kalmıştı.

        John Lennon, 1962'de Hamburg'dayken, Beatles'ın ilk sözleşmesini imzalamasından yaklaşık bir hafta önce ve ilk albümünü kaydetmesinden altı ay önce Powell'a bir mektup yazmıştı. Lennon, o dönemde dünya çapında şöhretin eşiğindeyken, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve eski Beatles basçısı Stuart Sutcliffe'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu.

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        John Lennon'ın, kız arkadaşına yazdığı mektupta bu ölümle ilgili olarak, "Acaba tüm gazeteler, Stu hakkında neden yazdı ve bunu nasıl öğrendiler? Onlara kim söylemiş olabilir?" diye sordu.

        Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak olan mektup, Cynthia Powell'ın o dönemde Lennon'ın hayatının en önemli kişisi olduğunu gözler önüne seriyor.

        John Lennon, 1969'da Yoko Ono ile evlenmiş ve ölene kadar Ono ile evliliğini sürdürmüştü.

        Yoko Ono ve John Lennon

        Eksik olduğu görülen mektubun Cynthia Powell tarafından, kamuoyuna açıklamadan önce bazı bölümlerinin kesildiği öğrenildi.

        John Lennon'ın mektubu, müzayede evinin 'Classic Week' adı altında yaptığı satışın bir parçası olacak. Yarın yapılacak açık artırmada aşk mektubunun 30 bin ila 40 bin sterline satılması bekleniyor.

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        #john lennon
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