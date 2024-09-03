Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro John Malkovich, The Infernal Comedy ile İstanbul'a geliyor

        John Malkovich, The Infernal Comedy ile İstanbul'a geliyor

        Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, The Infernal Comedy oyunuyla 16 ve 17 Eylül 2024'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        John Malkovich, The Infernal Comedy ile İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, The Infernal Comedy oyunuyla 16 ve 17 Eylül 2024'te İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

        Yoğun talep üzerine 2. güne de açılan ve her iki gösterisinin de biletleri tükenmek üzere olan olan John Malkovich, Michael Sturminger'in gösterişli müzikal eseri The Infernal Comedy'de, 1994 yılında idam cezasına çarptırıldığı gün intihar eden Avusturyalı seri katil ve yazar Jack Unterweger'i oynuyor.

        BWO Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek oyun, 16 ve 17 Eylül 2024'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

        The Infernal Comedy, gerçek hayattan alınmış hikâyeler ve Malkovich’in devleştiği performansıyla izleyenleri sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor.

        Vivaldi, Beethoven ve Mozart’ın eşsiz aryalarını canlı olarak seslendiren orkestra, oyunun etkisini daha da arttırıyor.

        Malkovich’in yönetmenliğini de üstlendiği oyunun biletleri tükenmek üzere. Biletlere Biletix, Biletiniall ve Passo’dan ulaşılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #John Malkovich
        #The Infernal Comedy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı