Çekimlerine başladığı yeni filmi için yeni imajına giren Travolta yeni halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kızı ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncu altına, "Herkese harika bir yeni yıl dilerim" notunu düştü.

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