Johnny Depp, 2003’teki ilk Karayip Korsanları filmi Siyah İnci’nin Laneti’nden (The Curse of The Black Pearl) bu yana Kaptan Jack Sparrow’u canlandırmıştı. Depp, Karayip Korsanları'nda 5 kez Jack Sparrow rolüyle beyazperdede boy göstermişti.