Johnny Depp, 'Minamata' hastalığının kurbanıyla Japonya'da buluştu

Oyuncu, yapımcı ve senarist Johnny Depp, mesleki bir gezi için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğuştan 'Minamata' hastalığına yakalanan 69 yaşındaki Sakamoto Şinobu ile bir araya geldi. Depp ile Sakamoto, tercüman aracılığıyla yaklaşık 15 dakika görüşme yaptı.

Görüşmede Sakamoto Şinobu; "Minamata hastalığına yakalanmayı ben seçmedim. Dünyanın anlamasını istiyorum. Bu acı henüz bitmedi" dedi. Johnny Depp ise "Durumunuza her şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyarım" ifadesini kullandı.

Sakamoto Şinobu'nun ısrarı sonrası Johnny Depp, ülkenin güneyinde Kumamoto eyaletindeki Minamata bölgesini ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Şinobu, Depp'e üzerinde adının yazılı olduğu bir fotoğrafını verirken, Depp de kendisine "Tüm saygı ve sevgilerimle" yazılı imzalı bir kart verdi.

Tokyo'daki görüşmenin, savaş fotoğrafçısı Eugene Smith'in eski eşi Aileen Mioko Smith tarafından organize edildiği aktarıldı.

Johnny Depp, 2020 tarihli 'Minamata' filminde hastalığı ve cıva zehirlenmesinin yıkıcı etkilerini belgeleyen savaş fotoğrafçısı Eugene Smith'i oynamıştı.

ABD'li oyuncu, filmde, Japonya'nın aynı isimdeki bölgesinde cıva zehirlenmesi kaynaklı yıkımı ve bu hastalığın etkilerini belgeliyor.