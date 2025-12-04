Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Johnny Depp, 'Minamata' hastalığının kurbanıyla Japonya'da buluştu

        Johnny Depp, 'Minamata' hastalığının kurbanıyla Japonya'da buluştu

        2020 yılında cıva zehirlenmesi hastalığının etkilerinin anlatıldığı 'Minamata' filminde oynayan ABD'li oyuncu Johnny Depp, Japonya'da bu hastalığın bir kurbanıyla görüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Minamata' hastasıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu, yapımcı ve senarist Johnny Depp, mesleki bir gezi için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da doğuştan 'Minamata' hastalığına yakalanan 69 yaşındaki Sakamoto Şinobu ile bir araya geldi. Depp ile Sakamoto, tercüman aracılığıyla yaklaşık 15 dakika görüşme yaptı.

        Görüşmede Sakamoto Şinobu; "Minamata hastalığına yakalanmayı ben seçmedim. Dünyanın anlamasını istiyorum. Bu acı henüz bitmedi" dedi. Johnny Depp ise "Durumunuza her şekilde yardımcı olmaktan mutluluk duyarım" ifadesini kullandı.

        Sakamoto Şinobu'nun ısrarı sonrası Johnny Depp, ülkenin güneyinde Kumamoto eyaletindeki Minamata bölgesini ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Şinobu, Depp'e üzerinde adının yazılı olduğu bir fotoğrafını verirken, Depp de kendisine "Tüm saygı ve sevgilerimle" yazılı imzalı bir kart verdi.

        REKLAM

        Tokyo'daki görüşmenin, savaş fotoğrafçısı Eugene Smith'in eski eşi Aileen Mioko Smith tarafından organize edildiği aktarıldı.

        Johnny Depp, 2020 tarihli 'Minamata' filminde hastalığı ve cıva zehirlenmesinin yıkıcı etkilerini belgeleyen savaş fotoğrafçısı Eugene Smith'i oynamıştı.

        ABD'li oyuncu, filmde, Japonya'nın aynı isimdeki bölgesinde cıva zehirlenmesi kaynaklı yıkımı ve bu hastalığın etkilerini belgeliyor.

        MİNAMATA HASTALIĞI NEDİR?

        Minamata hastalığı, Japonya'nın güneyinde Chisso Co. şirketine ait bir kimyasal tesisin kirlettiği atık suda zehirli balık ve kabuklu deniz ürünlerini tüketen insanlarda görülen metilciva (MeHg) zehirlenmesi olarak tanımlanıyor. Hastalık, 1956 yılında yerel sağlık yetkilileri tarafından resmen tanınmıştı. Merkezi sinir sistemini felç eden hastalık, doğuştan gelen anormalliklere de yol açıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Johnny Depp
        #Minamata
        #Japonya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Trump Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        İzmir'de 20 bölgeye ani kalp durmalarına karşı şok cihazı yerleştirildi
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar