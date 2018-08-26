Jong Utrecht - Nec Nijmegen sahaya çıkıyor

Jong Utrecht ve Nec Nijmegen, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Jong Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nec Nijmegen son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 772 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jong Utrecht kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 4.00, Nec Nijmegen sahadan galip ayrılırsa 1.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Jong Utrecht önceki hafta Emmen mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nec Nijmegen ise Dordrecht karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

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