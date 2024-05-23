Jorge Jesus'lu Al Hilal, Rafael Leao için 175 milyon Euro'yu gözden çıkardı!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, sözleşmesinde 175 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Milan'ın yıldızı Rafael Leao'yu transfer etmeye hazırlanıyor.
Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Al Hilal yetkilileri, Jorge Jesus'un raporu üzerine Portekizli kanat oyuncusunu transfer etmek üzere harekete geçti.
Suudi kulübünin, Leao'nun 175 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.
BABASI VE MENAJERİ RİYAD'DA
Rafael Leao'nun babası Antonio Leao ve menajeri Mario Rui'nin transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği belirtildi.
MILAN 49.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sporting Lizbon altyapısından yetişen ve önce 2018'de 20.2 milyon Euro karşılığı Lille'e, 1 sezon sonra ise 49.5 milyon Euro karşılığı Milan'a transfer olan 24 yaşındaki Leao, bu sezon oynadığı 46 maçta 14 gol atarken, 14 de asist yaptı.