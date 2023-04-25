"Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor karşısında."