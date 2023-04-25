Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Aslında maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Kaliteli bir oyun sergiliyorduk. 2-0'dan kısa bir süre  sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Seken bir toptan penaltı oldu. Takım o golden sonra sakinliğini kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştı takım."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Ofansif olarak kaliteliydik. 3 gol attık ama evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeli ve berabere kalmamalısınız."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor karşısında."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Yediğimiz ilk gol seken toptan penaltı golü. Defansif anlamda bazı anlarda çok iyi değildik. Her takım zaman zaman bu tarz zorluklar yaşar. Bu takımın geneline bakınca; bu takım savaşan ve pes etmeyen bir takım. Bugün de bunu yaptık ama maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. Önemli olan takımın savaşmış, çalışmış ve her şeyi vermiş olması. Futbol böyle maalesef."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

    "Herkesin gergin  olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Biz de gerildik, üzüldük. Taraftarlar, oyuncular, teknik heyet... Hepimiz çok üzüldük. Taraftarı anlıyorum. Kimse böyle bir beraberlik beklemiyordu. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan tepkilere cevap!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.