Fenerbahçe'den sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olan Josef de Souza, çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Instagram sayfasından Fenerbahçe'de oynadığı dönem Galatasaray'a attığı golü yayınlayan Brezilyalı futbolcu taraftara sitem etti. Josef'in mesajı şöyle:

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.

Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. “Diğerlerinin gol atması için koşan” oyunculara değer vermeyi öğrenin"

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