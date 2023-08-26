Josephine Skriver anne oldu
Josephine Skriver, bebeğini dünyaya getirdi. Dünyaca ünlü Danimarkalı model, kızının adını ve fotoğrafını paylaştı
Sevgilisi Alexander DeLeon ile geçtiğimiz yıl nisan ayında Meksika'da hayatlarını birleştiren Josephine Skriver'dan müjdeli haber geldi. Ünlü model, bebeğini kucağına aldığını duyurdu.
Anne olmanın sevincini yaşayan Josephine Skriver, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kızına Aurora James adını verdiğini belirten Skriver, siyah-beyaz efektli bu fotoğrafını yayınladı.
Eşiyle objektif karşısına geçen Skriver, "Kızımızı birlikte büyütmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuşmuştu.