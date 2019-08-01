ABD merkezli bir bankacılık grubu olan JP Morgan Chase Bank, en etkin Amerikan bankaları arasında yer alıyor.

ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan Chase Bank, toplam malvarlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankasıdır. Şirketin merkezi New York'ta bulunmaktadır.

JP MORGAN CHASE BANK MESAİ SAATLERİ

JP Morgan Chase Bank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlıyor ve 12.30’a kadar devam ediyor. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet veriyor.

JP Morgan Chase Bank hafta sonları yani cumartesi ve pazar günlerinde, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalıdır.

JP MORGAN CHASE BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

JP Morgan Chase Bank Türkiye Genel Müdürlük binası Levent, Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Binası No:185 Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunuyor.

Bankanın merkez şubesine 0212 319 85 00 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz.