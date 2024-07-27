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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Judoda Salih Yıldız Paris 2024'ü 5. tamamladı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Judoda Salih Yıldız Paris 2024'ü 5. tamamladı!

        Olimpiyat Oyunları'nda 60 kiloda milli sporcumuz Salih Yıldız, bronz madalya karşılaşmasında Japonya'dan Ryuju Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları 5'nci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:28 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:49
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        Salih Yıldız Paris 2024'ü 5. tamamladı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, bronz madalya maçını kaybederek organizasyonu beşinci tamamladı.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie, çeyrek finalde de Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti.

        Yarı finalde ev sahibi ülkeden Fransız Luka Mkheidze'ye yenilerek finali kaçıran Salih Yıldız, bronz madalya maçı için Japon Ryuju Nagayama ile karşılaştı.

        Milli sporcu, Nagayama'ya mağlup olarak olimpiyatları beşinci sırada bitirdi.

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