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Ünlü oyuncu Julian Sands dağda kayboldu

Cuma günü ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüş yaparken kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, hava izin verdiği ölçüde helikopterler ve insansız hava araçlarıyla Sands'i aradıklarını, güvenli olduğunda da kara aramalarına devam edeceklerini açıkladı

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HABERTURK.COM / AA
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    ABD'nin California eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüş yapan bir kişinin kaybolduğu ihbarı cuma günü verilmişti. Arama kurtarma ekipleri, o günden beri kayıp yürüyüşçüyü arıyor. Kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğu ortaya çıktı.
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    DAĞDA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYBOLDU

    San Bernardino İlçesi şerifinin sözcüsü Gloria Huerta, 65 yaşındaki Sands'in cuma günü dağdaki bir patikada kaybolduğunu açıkladı.
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    The Guardian'da yer alan habere göre; 'A Room with a View' ve 'The Killing Fields' gibi yapımlardaki rolleriyle bilinen oyuncunun San Gabriel Dağları'nda doğa yürüyüşü yaparken kaybolduğu belirtildi.
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    Yetkililer, hava izin verdiği ölçüde helikopterler ve insansız hava araçlarıyla Sands'i aradıklarını, güvenli olduğunda da kara aramalarına devam edeceklerini dile getirdi.
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    KOŞULLAR ARAMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

    California’da yaşanan ağır kış koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı da öğrenildi.

    Bölgede çığ düşmesi tehlikesi olduğu için yetkililerin halkın uzak durması çağrısı yaptığı bilgisi verildi.
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    Öte yandan AA'da yer alan detaya göre; yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Julian Sands dağda kayboldu: 7 gündür aranıyor! Ünlü oyuncu Julian Sands kimdir, kaç yaşında? - Son dakika magazin haberleri

    Julian Sands

 

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