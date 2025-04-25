Juliano Belletti: Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Barcelona'nın teknik direktörü Juliano Belletti, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Belletti, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlük kariyerinde Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına ilişkin soruya, "Bir oyuncu ve bir teknik direktör olarak tamamen farklı. Farklı olmasının sebebi oyuncular için çok mutluyum çünkü kolay değildi. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Maç içerisindeki reaksiyonlar ve ikinci yarıdaki defansımızın baskı karşısında iyi olduğunu gördüm. Şimdi dinlenme ve sonraki maçı düşünme zamanı." cevabını verdi.

Finallerin çok özel maçlar olduğunun altını çizen Belletti, "Kendi DNA'mıza göre oynayacak öz güvenli oyuncularımız var. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. İki takım da bugünkü oyundan ötürü öz güvene sahip. Taraftarlar finalin tadını çıkarabilirler." dedi.

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Belletti, final maçını düşünerek hareket edeceklerini belirterek, "Şu anda takımımı düşünme, oyuncuları dinlendirme ve tabii ki maça hazırlanma zamanı çünkü bu final maçı. Anın tadını çıkarın. Oyuncuların oyunun tadını çıkarması gerekiyor, her iki takımın da final maçına ulaşması kolay değildi. Oyuncular ve taraftarlar finalin tadını çıkarsın." şeklinde konuştu.