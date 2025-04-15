Juliet Stevenson: Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim

İngiliz oyuncu Juliet Stevenson, İsrail'in Gazze'de süregelen soykırım ve protesto hakkı bağlamında İngiltere'de ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin konuştu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki son durumu "felaket" olarak niteleyen Juliet Stevenson, bölgedeki insanlık dramının boyutlarının kendisinin şimdiye kadar tanık olduğu herhangi bir şeyin ötesinde olduğunu dile getirdi.

"KÜRESEL BİR SADİZM YAŞANIYOR"

Juliet Stevenson; "Küresel bir sadizm yaşanıyor. İnsanlar bu bombardımanı, yangınları, patlamaları, açlığı, hastalıkları, hastanelerin bombalanmasını ve tüm altyapının yok edilmesini izliyor. Yardımlar engelleniyor ve dünya genelinde birkaç onurlu istisna dışında birçok ülke, özellikle bizim ülkemiz (İngiltere), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'nın büyük kısmı sadece bunu izliyor ve gözlerini çeviriyor" dedi.

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İngiltere'nin hâlâ İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı F - 35 savaş uçaklarının parçalarının satışını yaptığını vurgulayan Stevenson, "Hiçbir şey başbakanımızı bunu durdurmaya ikna edemiyor gibi görünüyor" diye konuştu.

Juliet Stevenson, Gazze'de soykırımın yaklaşık 2 yıldır sürdüğüne dikkat çekerek soykırımda 20 binden fazla çocuğun öldüğünü, enkaz altında kalan çocukların ise bu sayıya dahil edilmediğini kaydetti. Stevenson, insanlığın bu dramı insanlık felaketi olarak görmesi ve bunun durması için sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.