Haberler Dünyadan Julio Iglesias havaalanında gözaltına alındı! Valizinden 42 kilo yiyecek çıktı - Magazin haberleri

Julio Iglesias havaalanında gözaltına alındı İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti'nde havaalanında gözaltına alındı. Iglesias'ın valizinden 42 kilo yiyecek çıktı Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:59 facebook

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Julio Iglesias, Bahamalar'dan seyahat ettiği Dominik Cumhuriyeti'nin Punta Cana Havaalanı'nda gözaltına alındı. Elde edilen bilgiye göre 80 yaşındaki şarkıcının valizinden 42 kilo yiyecek çıktı. Valizlere el konulurken Iglesias da gözaltına alındı.

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Julio Iglesias, Dominikli yetkililere neden valizinde bu kadar çok yiyecek olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Julio Iglesias'ın valizinden çilek, ahududu, yaban mersini, kiraz, domates, pancar, kereviz, fasulye, ıspanak, marul, mantar, roka, et ve sebze çıktığı iddia ediliyor.