Jürisi belli oldu 0:00 / 0:00

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Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazanan filmlerini belirleyecek jüri üyeleri belli oldu.

Bu yıl, 'İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?' sloganıyla 'Değişen İklimler, Değişen Hayatlar' temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5'inci Kısa Film Yarışması'nın jürisinde Türkiye'den yönetmen ve senarist Tayfun Pirselimoğlu ve ödüllü oyuncu Belçim Bilgin'in yanı sıra yurt dışından dünyaca ünlü Gürcü yönetmen Ana Urushadze, sinema yazarı Barbara Lorey de Lacharrière ve Saraybosna Film Festivali kurucusu, festival direktörü ve film yapımcısı Mirsad Purivatra yer alıyor.

Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden 13 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüllerde birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüsü ise 10 bin TL ile verilecek.

Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine destek olmayı hedefleyen Sabancı Vakfı, her sene yarışmaya başvuran tüm eser sahiplerini sinema ve televizyon dünyasının önemli isimleriyle de bir araya getiriyor. Genç sinemacıları usta isimlerle buluşturan Kısa Film Platformu Buluşmaları, bu yıl 12 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Gençler, usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.