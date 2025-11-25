Justin Bieber, açık alanda tuvaletini yaparken yakalandı

Justin Bieber, California eyaletinin Palm Springs şehrinde arkadaşlarıyla golf oynarken, rahat tavrıyla dikkat çekti. Kanadalı şarkıcı, bir kutu alkollü içecek içtikten sonra golf sahasında çalılara idrarını yaparken yakalandı.

Elinde golf sopası tutarken tuvalet ihtiyacını gideren Justin Bieber'a açık alanda sergilediği davranış nedeniyle bir ceza kesilip kesilmeyeceği bilinmiyor. California'da bu suç kabahat olarak kabul ediliyor ve 1000 dolara kadar para cezası ve / veya 6 aya kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

31 yaşındaki pop yıldızı, yıllar önce de gittiği bir gece kulübünde tuvalet yerine restoran mutfağındaki paspas kovasına tuvaletini yaparken yakalanmıştı. O dönemde ortaya çıkan videosunda Justin Bieber'ın bir arkadaşı; "Herkes gibi tuvalete gitse onu hatırlamazsınız" diyordu. Kovaya idrarını yapmakla yetinmeyen Bieber, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın duvardaki fotoğrafını görünce de küfür edip resmin üstüne sprey sıkarken görülmüştü.

O dönemde henüz 19 yaşında olan Justin Bieber, görüntülerin basına sızmasının ardından Bill Clinton'dan özür dilemişti.