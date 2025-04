Justin Bieber çok sevdiği dedesini kaybetti

Justin Bieber, çok sevdiği dedesinin yasını tutuyor. 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, annesinin babası Bruce Dale'in vefat ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Bieber, perşembe günü 80 yaşında hayatını kaybeden Dale ile birlikte çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı ve duygusal bir açıklamayla aralarındaki yakın bağı dile getirdi.

Justin Bieber, esprili bir şekilde; "Baba, her zaman tüm paranı alırdım" diye giriş yaptığı mesajına; "Bana özellikle söylediğini hatırlıyorum, büyükanne sana hafta için 20 dolar harçlık verirdi. Cuma geceleri hokey maçında atıştırmalıklara harcaman için seni her zaman ikna ederdim. İsteksizce de olsa her zaman bana verirdin. Mısır fıstığı, bowling, sakız topları, disk fırlatmaca, meyveli içecekler" sözlerini yazdı.

"Seni yakında cennette tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar aşağıyı izlediğini biliyorum" diyen Justin Bieber; "Seni özleyeceğim. Acı çekeceğim ve oturup geçirdiğimiz tüm harika zamanları hatırlayacağım" diye mesajını bitirdi.

Bruce Dale, şarkıcılık kariyeri boyunca Justin Bieber'in en büyük destekçilerinden biri oldu. Hatta pop yıldızının 2011 belgesel filmi 'Never Say Never'da da yer aldı. Bu filmde Bieber'ın 'My World' adlı turnesi sırasında Madison Square Garden'da kapalı gişe bir konsere gidişi anlatılıyordu.