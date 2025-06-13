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        Haberler Dünyadan Justin Bieber'dan gazetecilere tepki! "Ben bir babayım" diyerek çekimi önlemeye çalıştı - magazin haberleri

        Öfkeli Justin Bieber'dan gazetecilere tepki

        Justin Bieber, kendisini görüntüleyen muhabirlere çıkışarak görüntü vermek istemedi. Öfkeden deliye dönen ve 8 dakika boyunca tartışmaya giren Bieber; "Ben bir babayım" diyerek görüntü alınmasını önlemeye çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:07
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        Öfkeden deliye döndü
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        Justin Bieber, çocukluğundan beri şöhret hayatı yaşasa da fotoğrafının çekilmesi durumuna halen alışmış görünmüyor.

        Kanadalı şarkıcı, fotoğrafını ve videosunu çeken gazetecilerle zaman zaman tartışmaktan çekinmiyor.

        Dün akşam Malibu'da bir mekândan çıkan şarkıcı, görüntülenmemek için büyük çaba harcadı. Başlarda yüzünü kapatıp eliyle muhabirlere; "Çekmeyin" hareketi yapan Justin Bieber, git gide tansiyonu yükselterek gazetecilere bağırdı.

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        Korumalarının çekimi önlemeye çalışmasıyla yetinmeyen Justin Bieber, gazetecilerin üzerine doğru yürüyerek, tartışmaya başladı. Bieber, gazetecilerin "Nasılsın" sorusu üzerine; "Bana nasıl olduğumu soramazsınız, biz arkadaş değiliz" diye yanıt verdi.

        "Ben bir babayım" diyen 31 yaşındaki Justin Bieber, arabasının yanında onu çekmelerinin özel hayatına müdahale olduğunu savunarak, gazetecilerin saygısızlık yaptığını söyledi. Zaman zaman sesini yükselten Bieber; "Beni çekip, görüntüyü bağlamından kopararak yayınlıyorsunuz ve kafayı yediğimi söylüyorsunuz" dedi.

        Justin Bieber, bu sözleriyle, son zamanlarda yüzü asık çıkan fotoğraflarına; "Bieber'ın ruh sağlığı endişe verici" şeklinde yorum içeren haberler yapan ABD basınına tepkili olduğunu gösterdi.

        Gazetecilerle 8 dakika süren bir tartışma içine giren ve onların çekmelerini önlemek için üstlerine doğru fenerle ışık tutan Justin Bieber, sık sık; "Bu bir oyun değil. Bunu bir oyun olarak görüyorsunuz. Ben bir babayım. Ailemi korumaya çalışıyorum" ifadesini tekrarladı.

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        Gazeteciler de "Sen bir ünlüsün, biz de fotoğrafçıyız. İşimizi yapıyoruz. Sadece Babalar Günü'nü kutlamak istedik" ifadesini kullandı.

        Justin Bieber, daha önce de kendisini çeken gazetecilerle tartışmaya girmekten çekinmemişti. Nisan ayında California'da bir kahve dükkanına girerken görüntülenen şarkıcı, fotoğrafçıların her birine tek tek yaklaşarak; "Sadece para kazanmayı düşünüyorsunuz, insanları umursamıyorsunuz" demişti.

        Justin Bieber'ın, 2018'den bu yana evli olduğu model Hailey Bieber ile geçen yıl ağustos ayında dünyaya gelen bir oğlu var

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        #Justin Bieber
        #paparazzi
        #tartışma
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