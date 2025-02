Justin Bieber'ın tuhaf stili: Pantolonu düştü, iç çamaşırı göründü

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 'aşırı düşük bel' pantolonuyla şaşırttı. Eşi Hailey Bieber ile New York'ta Lakers-Knicks basketbol maçına gitmek üzere yola çıkarken görüntülenen şarkıcı, bol pantolonunun belinin aşağı düşmesinden dolayı yürümekte zorlanırken görüldü.

Korumaları eşliğinde otomobile binerken Justin Bieber'ın pantolonu, tamamen kalçasının altına indi ve iç çamaşırı ortaya çıktı.

'Never Say Never', 'Baby', 'Boyfriend', 'As Long As You Love me' gibi şarkılarıyla tanınan 30 yaşındaki şarkıcı, son dönemde üst üste tek başına ve moralsiz görüntülenmiş ve bu da eşi Hailey Bieber ile boşanacakları iddialarına yol açmıştı.

Bir çocuk babası olan Justin Bieber'ın eşiyle görüntülenmesi, ilişkilerinde sorun olmadığı mesajı olarak yorumlandı.