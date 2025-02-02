Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Bieber'ın üzgün görüntüsü hayranlarını endişelendirdi - magazin haberleri

        Justin Bieber'ın üzgün görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

        Dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın New York sokaklarında üzgün ve moralsiz görünümü hayranlarında endişe yarattı. Pek çok kişi, 6 yıllık eşi ve çocuğunun annesi olan Hailey Bieber ile evliliğinde sorun yaşadığı, bu nedenle depresyona girdiği yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Justin Bieber, dün New York sokaklarında görüntülendi. Ünlü Kanadalı şarkıcı, bu hafta üçüncü kez yorgun ve üzgün görünümüyle dikkat çekti. 30 yaşındaki pop şarkıcısının görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

        2

        'Üzgün Justin' görünümü, eşi Hailey Bieber ile evliliğinde gerginlik söylentilerini alevlendirdi.

        Ünlü şarkıcı, her zamanki dağınış stiliyle objektiflere yansıdı. Ekose bir gömleğin üzerine sarı bir ceket giymişi ve gri bir bere takmıştı.

        3

        Görünümünü; siyah pantolon ve tüylü terlik benzeri ayakkabılarla tamamlayan Justin Bieber, Manhattan'ın kalabalık sokaklarında, yanında eşi Hailey Bieber olmadan gezdi.

        Hayranları, yoğun ilgi gösterse de ünlü şarkıcı, kimseyle diyaloğa girmedi. Son derece asıklı suratlı şekilde etrafına bakan Bieber, kendisine gösterilen ilgiden de rahatsız görünüyordu.

        4

        Sürekli eşi Hailey Bieber ile evliliğinde sorun olduğu söylentileri çıkarken, ünlü popçunun üzgün ifadesi, altı yıllık evliliklerinin zorda olduğu söylentilerine dayanak oluşturdu.

        5

        Justin Bieber'a yakın bir kaynak, şarkıcının yorgun görünümünün onun 'sınırda kişilik bozukluğu' yaşamasından, büyük kalabalığın baskısıyla ve halkın gözü önünde yıllardır spot ışığıyla mücadele etmesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.

        6

        Daily Mail'e konuşan kaynak; "Justin son birkaç yıldır mücadele ediyor ve bunun önemli bir kısmı bazı kamusal durumlarda bulunma endişesinden kaynaklanıyor. Çok sayıda insanın bulunduğu mekânlarda bulunma konusunda derin bir korku geliştirmiş ve büyük kalabalıklara dair derin bir endişesi var. Bir süredir turneye çıkmamasının nedenlerinden biri de bu" dedi.

        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı