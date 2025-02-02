Justin Bieber'ın üzgün görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
Dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber'ın New York sokaklarında üzgün ve moralsiz görünümü hayranlarında endişe yarattı. Pek çok kişi, 6 yıllık eşi ve çocuğunun annesi olan Hailey Bieber ile evliliğinde sorun yaşadığı, bu nedenle depresyona girdiği yorumunu yaptı
Justin Bieber, dün New York sokaklarında görüntülendi. Ünlü Kanadalı şarkıcı, bu hafta üçüncü kez yorgun ve üzgün görünümüyle dikkat çekti. 30 yaşındaki pop şarkıcısının görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.
'Üzgün Justin' görünümü, eşi Hailey Bieber ile evliliğinde gerginlik söylentilerini alevlendirdi.
Ünlü şarkıcı, her zamanki dağınış stiliyle objektiflere yansıdı. Ekose bir gömleğin üzerine sarı bir ceket giymişi ve gri bir bere takmıştı.
Görünümünü; siyah pantolon ve tüylü terlik benzeri ayakkabılarla tamamlayan Justin Bieber, Manhattan'ın kalabalık sokaklarında, yanında eşi Hailey Bieber olmadan gezdi.
Hayranları, yoğun ilgi gösterse de ünlü şarkıcı, kimseyle diyaloğa girmedi. Son derece asıklı suratlı şekilde etrafına bakan Bieber, kendisine gösterilen ilgiden de rahatsız görünüyordu.
Sürekli eşi Hailey Bieber ile evliliğinde sorun olduğu söylentileri çıkarken, ünlü popçunun üzgün ifadesi, altı yıllık evliliklerinin zorda olduğu söylentilerine dayanak oluşturdu.
Justin Bieber'a yakın bir kaynak, şarkıcının yorgun görünümünün onun 'sınırda kişilik bozukluğu' yaşamasından, büyük kalabalığın baskısıyla ve halkın gözü önünde yıllardır spot ışığıyla mücadele etmesinden kaynaklanabileceğini açıkladı.
Daily Mail'e konuşan kaynak; "Justin son birkaç yıldır mücadele ediyor ve bunun önemli bir kısmı bazı kamusal durumlarda bulunma endişesinden kaynaklanıyor. Çok sayıda insanın bulunduğu mekânlarda bulunma konusunda derin bir korku geliştirmiş ve büyük kalabalıklara dair derin bir endişesi var. Bir süredir turneye çıkmamasının nedenlerinden biri de bu" dedi.