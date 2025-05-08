Justin Timberlake İstanbul konseri için geri sayım sürüyor. Türk hayranlarıyla tam beş yıl sonra buluşacak olan Justin Timberlake konser tarihi ve bilet fiyatları araştırılıyor. Justin Timberlake İstanbul konseri biletleri, etkinlik biletleme platformu üzerinden satın alınabilecek. İşte, 2025 Justin Timberlake İstanbul konser tarihi ve bilet fiyatları