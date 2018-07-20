Juventude - CRB maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Juventude, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü CRB takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Juventude 18 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken CRB 18 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. CRB, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 303 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Juventude kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, CRB sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Juventude son haftadaki Santa Cruz müsabasında 5-2 yenildi.

CRB ise America Mineiro maçında 1-0 yenildi.

Juventude, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Juventude, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

CRB, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CRB 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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