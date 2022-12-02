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Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız

Transfermarkt’ın her yıl aralık ayında okuyucularına tanıttığı 24 genç futbolcu listesinde bu yıl Kenan Yıldız listenin ilk başında yer aldı. Tuttosport, Kenan Yıldız'ı Paul Pogba'nın halefi olarak okuyucularına duyurmuştu. İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

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  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Bayern Münih alt yapısında yetişen Kenan Yıldız, en son Alman ekibi ile sözleşme yenilemeyerek Serie A'nın dev takımlarından Juventus'a transfer olmuştu. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Türk oyuncunun adı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerden de teklifler almıştı.. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    2005 Almanya doğumlu Kenan Yıldız, Juventus'un U19 takımında bu sezon 17 maçta 9 gol ve 5 asistle harika bir başlangıç yaptı. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    İtalyan basınında adından söz ettirmeyi başaran Yıldız’ı birçok Juventus taraftarı, A takımda görmek istiyor.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Juventus'a yakın olarak bilinen İtalyan gazetesi, Tuttosport Kenan Yıldız'ı Paul Pogba'nın halefi olarak okuyucularına duyurmuştu. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Daha önceden Alman medyası ise hem orta saha hem de on numara bölgesinde oynayan Yıldız'ı, oyun kurucu özelliği ve Türk asıllı olmasından dolayı Mesut Özil'e benzetmişti. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Kenan Yıldız, gösterdiği başarılı oyun tarzı ile daha çok Juventus’un sağ kanat oyuncuları olan Federico Chiesa ve Angel Di Maria’yı andırırken saha içindeki hareketleri ise daha çok Brezilya’nın efsane futbolcusu Kaka’yı hatırlatıyor.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Ayrıca Türk oyuncu, bu sezon  Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" (Altın Çocuk) 2022 ödülü için son 60 aday arasında gösterilmişti.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Genç Yetenek, futbola 2010'da henüz 5 yaşındayken Almanya'nın SV Sallern Regensburg takımında futbolla tanıştı. Bir yıl aradan sonra 2011'de SSV Jahn Regensburg'a geçti. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Burada gösterdiği başarılı performansla Almanya'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye başarırken 2012'de Bayern Münih, genç yeteneği altyapısına transfer etti. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Bayern'de farklı alt yaş kategorilerinde 10 yıl forma giyen Yıldız, Münih'in yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak kabul ediliyorken genç yeteneğin Juventus'a bedelsiz transfer olması Bayern Münih'in hayallerini suya düşürmüştü.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic Kenan Yıldız'ın ayrılışını Bild gazetesine şu sözlerle açıklamıştı: "Yıldız'ı kariyerinde eşlik etmek istediğimiz genç ve yetenekli bir oyuncu, ancak oyuncunun maddi taleplerini karşılamak istemedik. Bu nedenle Yıldız aramızdan ayrılacak." 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Kenan Yıldız'ın ise daha çok sportif başarı ve kariyeri için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Münih'le 20 resmi maça çıkan Türk futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Yetenekli futbolcu adaylarının tespit edilerek spor kulüplerine kazandırıldığı Football Talent Scout’a göre Kenan Yıldız'ın öne çıkan tek zayıf noktasının ceza sahası içerisinde topla buluştuğu zaman soğukkanlı davranmaması olarak belirtiliyor. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Genç oyuncunun bu özelliğinin üzerinde çalışarak zamanla daha iyi olacağı öngörülürken Yılmaz'ın öne çıkan bazı güçlü yönlerini ise şöyle sıralamakta:
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    >>> Çok iyi oyun kurması

    >>> Fiziksel olarak çok iyi gelişmesinin yanında iyi bir kondisyona sahip olması

    >>> Oyunu dikey olarak oynaması ve topu hızlı ceza sahasına getirmesi

    >>> Top saklama, kontrolü ve sürmesi çok iyi yapması
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Kenan Yıldız, en son Tolunay Kafkas tarafından Türkiye U21 Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Genç yetenek, böylece Türkiye U21 Takımı’nda Gürcistan, Avusturya ve Polonya maçlarında A yıldız forması ile sahada oldu. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Daha önceden Türkiye U17 Milli Takım forması ile 10 maçta görev alan milli futbolcu Yıldız, 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Kenan Yıldız, Bayern Münih'in akademisinde yetişen Paul Wanner (16) ve Gabriel Vidovic'ten sonra en büyük potansiyele sahip oyunculardan biri olarak kabul ediliyordu. 
  • Juventus'ta parlayan bir Türk oyuncu: Kenan Yıldız - Kenan Yıldız kimdir - İşte Kenan Yıldız'ın kariyer yolculuğu...

    Ancak Yıldız'ın Münih ile sözleşme yenilemeyerek ayrılışı geriye Bayern Münih için acı bir hatıra kaldı.

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