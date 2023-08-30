Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?

        K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler?

        K-9 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ile K9 filmi aksiyon ve komedi türündedir. Yönetmenliğini Reid Carolin, Channing Tatum'un üstlendiği film Reid Carolin ve Brett Rodriguez tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte K-9 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 18:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        K-9 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        2022 yılında vizyona giren K-9 filmi 30 Ağustos akşamı televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini Channing Tatum, Luke Forbes, Ethan Suplee paylaşmaktadır. Peki, "K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte K-9 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

        K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Channing Tatum

        Luke Forbes

        Ethan Suplee

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları