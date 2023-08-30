K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler? K-9 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlgi çekici senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ile K9 filmi aksiyon ve komedi türündedir. Yönetmenliğini Reid Carolin, Channing Tatum'un üstlendiği film Reid Carolin ve Brett Rodriguez tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte K-9 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

2022 yılında vizyona giren K-9 filmi 30 Ağustos akşamı televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini Channing Tatum, Luke Forbes, Ethan Suplee paylaşmaktadır. Peki, "K-9 filmi konusu nedir? K-9 filminin oyuncuları kimler, ne zaman vizyona girdi?" İşte K-9 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

K-9 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ordu muhafızı Briggs, arkadaşının cenazesine katılmak üzere Pasifik Sahili boyunca devam eden bir yolculuğa çıkar. Briggş'in yanına sadık köpeği Lulu'yu alarak geçirdiği seyahat, etkileyici bir serüvene dönüşür. Briggs ve Lulu'nun yolda karşılaştığı zorluklar, Lulu'nun olağandışı davranışlarıyla Briggs'in sabrını ve anlayışını test ederken, sonunda ikisinin de farklı bir dönüşüm yaşamasına neden olur.

K-9 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Channing Tatum

Luke Forbes

Ethan Suplee

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