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Kaan Taşaner: Büyük keyif aldım

Oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün sevgilisi Seray Dura ile birlikte Emirgan Sahili'nde objektiflere takıldı. Rol aldığı bir dizinin bu haftaki bölümü hakkında konuşan Taşaner, "Yoğun ve duygusal bir bölümdü. Oyuncu arkadaşlarım çok iyi performans sergiledi. Onları izlemekten dolayı büyük keyif aldım" dedi

Kaan Taşaner: Büyük keyif aldım - Magazin haberleri
"Büyük keyif aldım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 41 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Seray Dura ile birlikte Emirgan Sahili'nde görüntülendi.

Dura ile birlikte yürüyüş yapan Taşaner, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Markus' karakterini canlandıran Kaan Taşaner, bu haftaki bölüm hakkında konuştu.

Taşaner, "Yoğun ve duygusal bir bölümdü. Oyuncu arkadaşlarım çok iyi performans sergiledi. Onları izlemekten dolayı büyük keyif aldım. Büyük bir başarı yakaladık" dedi.

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