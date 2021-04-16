Kaan Taşaner: Büyük keyif aldım

"Büyük keyif aldım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 41 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, geçtiğimiz gün bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Seray Dura ile birlikte Emirgan Sahili'nde görüntülendi.

Dura ile birlikte yürüyüş yapan Taşaner, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Markus' karakterini canlandıran Kaan Taşaner, bu haftaki bölüm hakkında konuştu.

Taşaner, "Yoğun ve duygusal bir bölümdü. Oyuncu arkadaşlarım çok iyi performans sergiledi. Onları izlemekten dolayı büyük keyif aldım. Büyük bir başarı yakaladık" dedi.